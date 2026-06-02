نرخ شاخص تن-کیلومتر در بخش حمل‌ و نقل جاده‌ای کالا بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، از ۱۵ خرداد با افزایش ۲۶.۵ درصدی اجرا می‌شود و مبنای جدید محاسبه نرخ حمل کالا در شبکه حمل‌ و نقل جاده‌ای قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، نرخ شاخص تن-کیلومتر جابجایی کالا در بخش حمل‌ و نقل جاده‌ای از روز جمعه ۱۵ خرداد، افزایش می‌یابد.

بر این اساس، نرخ شاخص تن-کیلومتر که پیش از این ۱۳ هزار و ۱۹۰ ریال تعیین شده بود، با افزایش ۲۶.۵ درصدی به ۱۶ هزار و ۶۸۰ ریال خواهد رسید.

مطابق این مصوبه، شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ و نقل کالا موظفند نرخ حمل کالا از طرف ناوگان حمل‌ و نقل عمومی در محور‌های کشور را متناسب با شاخص جدید، اعمال کنند.

سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای اعلام کرده است که این افزایش نرخ در چارچوب مصوبه‌های قانونی با هدف ایجاد تعادل در هزینه‌های حمل‌ و نقل، حمایت از فعالیت ناوگان باری و بهبود فرایند جابجایی کالا در شبکه حمل‌ و نقل جاده‌ای کشور، انجام می‌شود.