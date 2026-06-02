به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی با شرح نشست مشترک با اعضای گروه بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز افتخار میزبانی اعضای گروه بهداشت و درمان مجلس را در وزارت جهاد کشاورزی داشتیم و با توجه به ارتباط کاری مهمی که در حوزه‌های مختلف میان وزارت جهاد کشاورزی و این گروه وجود دارد، همواره تعامل و همکاری خوبی میان دو مجموعه برقرار بوده است و در این نشست نیز مسائل مشترک و همچنین موضوع‌های مهم بخش کشاورزی کشور به بحث و بررسی گذاشته شد.

نوری اظهار داشت: یکی از موضوع‌ها و مطالبه‌های مهم طرح شده در این نشست، پرداخت مطالبه گندم‌کاران بود و در این زمینه ابراز امیدواری شد که با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بخشی از مطالبه‌های گندم خریده‌شده که تاکنون به حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسیده است، در سریع‌ترین زمان پرداخت شود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: علاوه بر این، موضوع‌های متعددی در حوزه چالش‌ها و مشکل‌های بخش کشاورزی مطرح شد و ما نیز مسائل و دغدغه‌های موجود را با اعضای گروه در میان گذاشتیم و از دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای نمایندگان مجلس بهره‌مند شدیم.

نوری با توجه به همکاری‌های مشترک وزارت جهاد کشاورزی و گروه بهداشت در حوزه سلامت محصول‌های کشاورزی، گفت: یکی از موضوع‌های مهم نشست، موضوع سنجش باقی‌مانده سم‌ها و شناسنامه‌دار کردن تولیدهای کشاورزی بود که در قالب بند «خ» قانون پیگیری می‌شود و در این نشست، گزارشی از کارهای انجام ‌شده در این عرصه، ارائه و با توجه به اهمیت موضوع، مقرر شد که نشست تخصصی و مستقل برای بررسی دقیق‌تر این موضوع‌ها برگزار شود.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در حوزه دامپزشکی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام نیز بحث‌های مفصلی صورت گرفت. بیش از ۶۰ درصد بیماری‌ها میان انسان و دام مشترک هستند و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه، وظیفه و مسئولیت‌های مهمی بر عهده دارد و در این نشست نیز گزارش‌هایی از کارهای انجام‌شده، ارائه و راهکار‌های ارتقای برنامه‌های پیشگیری و مهار بیماری‌ها بررسی شد.

نوری با توجه به نقش مؤسسه تحقیق‌های واکسن و سرم‌سازی رازی، گفت: یکی دیگر از موضوع‌های مهم طرح‌شده، تولید واکسن بود. مؤسسه رازی که زیرمجموعه مرکز تحقیق‌های وزارت جهاد کشاورزی است، سهم قابل توجهی در تولید واکسن‌های دامی و انسانی کشور دارد و در این عرصه هم گزارش‌هایی از ظرفیت‌ها و فعالیت‌های این مؤسسه، ارائه و راهکار‌های تقویت آن برای دستیابی به خودکفایی بیشتر در تولید واکسن‌های انسانی و دامی، بررسی شد.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: مقرر شد که با همکاری مجلس شورای اسلامی و تأمین اعتبارهای لازم، حمایت‌ها برای توسعه فعالیت‌های مؤسسه رازی و افزایش توان تولید داخلی در حوزه واکسن، انجام شود.

نوری یادآور شد: مسائل کشور، ضرورت بازنگری در برخی حکم‌های بودجه و همچنین بررسی الزام‌های اجرای برنامه هفتم پیشرفت، متناسب با وضع و نیاز‌های پیش رو، از دیگر موضوع‌هایی بود که در نشست مشترک با اعضای گروه بهداشت و درمان مجلس به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.