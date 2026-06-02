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امام پایه گذار نظم جدید جهانی

انقلاب امام خمینی که به گفته مشاور کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا بدترین شکست اطلاعاتی این کشور بود، بنا به گزارش موسسه تونی بلر، دنیا را تغییر داد و معادلات جهانی آمریکا را بویژه در غرب آسیا بهم ریخت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۲- ۲۲:۱۳
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برچسب ها: امام خمینی (ره) ، انقلاب ایران ، نظم جدید جهانی
 