امام پایه گذار نظم جدید جهانی

انقلاب امام خمینی که به گفته مشاور کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا بدترین شکست اطلاعاتی این کشور بود، بنا به گزارش موسسه تونی بلر، دنیا را تغییر داد و معادلات جهانی آمریکا را بویژه در غرب آسیا بهم ریخت.