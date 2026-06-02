استاندار کرمان گفت: انجمن‌های صنفی می‌توانند زمینه مشارکت جامعه هدف خود را فراهم و بسیاری از مسائل و موضوعات از طریق همراهی و مشارکت این انجمن‌ها قابل پیگیری و حل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان - استاندار کرمان با بیان اینکه رسانه‌ها را شریک توسعه استان می‌دانیم، گفت: پیشبرد برنامه‌های توسعه استان بدون حضور رسانه‌ها امکان‌پذیر نیست و رسانه‌ها باید توان و عزم خود را برای همراهی با اهدافی که استان را یک گام به جلو می‌برد، نشان دهند.

محمدعلی طالبی سه‌شنبه ۱۲ خردادماه در دیدار با هیات رئیسه انجمن صنفی مدیران رسانه‌های استان کرمان گفت: انجمن‌های صنفی می‌توانند زمینه مشارکت جامعه هدف خود را فراهم و بسیاری از مسائل و موضوعات از طریق همراهی و مشارکت این انجمن‌ها قابل پیگیری و حل است.

وی افزود: به لحاظ کمی در استان کرمان وضعیت خوبی در حوزه رسانه‌ها داریم، اما به لحاظ کیفی با سطح مورد انتظار فاصله وجود دارد.

استاندار کرمان گفت: فعالیت رسانه‌ای باید بر تولید محتوای اثرگذار و پرداختن به مسائل و اولویت‌های استان متمرکز باشد.

طالبی گفت: رسانه‌ها می‌توانند در موضوعاتی همچون سرمایه‌گذاری، گردشگری، توسعه و آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.