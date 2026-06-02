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سومین نشست هماندیشی علمی با موضوع میراث کلامی رهبر شهید انقلاب، از طرف گروه کلام اسلامی الهیات جدید در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بهصورت حضوری و مجازی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سومین نشست هماندیشی علمی با موضوع میراث کلامی رهبر شهید انقلاب، فردا ۱۳ خرداد، ساعت ۱۰ بهصورت حضوری در تالار نشستهای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همچنین بهصورت بر خط در اسکایروم برگزار میشود.
این نشست علمی با حضور و ارائه حجتالاسلام والمسلمین محمد جعفری هرندی (ابعاد توحید اجتماعی از منظر بزرگ قائد شهید)، خانم معصومه اسماعیلی (نقش امام شهید در تبیین و استقرار الهیات همگرایی) و آقای محمد مهدی حکمت مهر (مواجهه با مادیگرایی غرب در نگاه امام شهید انقلاب) برگزار خواهد شد.