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تیم ملی فوتبال بلژیک همگروه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در یک بازی تدارکاتی برابر کرواسی به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم فوتبال بلژیک همگروه تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ سهشنبه شب دوازدهم خرداد در چارچوب یک بازی تدارکاتی و دوستانه به مصاف کرواسی رفت.
بلژیک در این دیدار موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر کرواسی را شکست دهد.
یوری تیلمانس در دقیقه ۳۸ و روملو لوکاکو در دقیقه ۶+۹۰ برای بلژیک در این دیدار گلزنی کردند.
تیم کشورمان که در گروه G با بلژیک همگروه است، روز ۳۱ خرداد و از ساعت ۲۲:۳۰ شب به مصاف این تیم میرود.