به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم فوتبال بلژیک همگروه تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ سه‌شنبه شب دوازدهم خرداد در چارچوب یک بازی تدارکاتی و دوستانه به مصاف کرواسی رفت.

بلژیک در این دیدار موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر کرواسی را شکست دهد.

یوری تیلمانس در دقیقه ۳۸ و روملو لوکاکو در دقیقه ۶+۹۰ برای بلژیک در این دیدار گلزنی کردند.

تیم کشورمان که در گروه G با بلژیک همگروه است، روز ۳۱ خرداد و از ساعت ۲۲:۳۰ شب به مصاف این تیم می‌رود.