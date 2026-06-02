به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم گرامیداشت دهه امامت و ولایت و یادبود ارتحال حضرت امام خمینی(ره) با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد جامع سردشت برگزار شد.

فرمانده سپاه سردشت در این مراسم با اشاره به نقش بنیانگذار جمهوری اسلامی در شکل‌گیری نظام اسلامی، اظهار کرد: امام خمینی(ره) حکومتی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی را بنیان نهاد و این انقلاب برگرفته از فرهنگ ایثار، شهادت و قیام حضرت امام حسین(ع) است.

سردار صمد محمدعلیزاده افزود: امام راحل همواره بر بیداری ملت تأکید داشتند و می‌فرمودند: «ما را بکشید، ملت ما بیدارتر خواهد شد». همین روحیه مقاومت و ایستادگی موجب تداوم و استحکام انقلاب اسلامی شده است.

سردار محمدعلیزاده با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای اخیر کشور، گفت: رهبران و مبارزان راه امام خمینی(ره) همواره در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب قرار داشته‌اند و شهادت، افتخار بزرگ آنان بوده است.

وی با اشاره به توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: امروز توان دفاعی و رزمی کشور به سطحی رسیده است که دشمنان به خوبی از قدرت ایران آگاه هستند و جمهوری اسلامی به یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه تبدیل شده است.

فرمانده سپاه سردشت افزود: در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به وحدت ملی، استقلال و حمایت از ارزش‌های اسلامی، در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرده و مسیر پیشرفت را با اقتدار ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: رزمندگان اسلام همواره در میدان حضور دارند و در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان ایستادگی می‌کنند. این اقتدار و عزت، حاصل همراهی مردم و الهام گرفتن از اسلام ناب محمدی(ص) است.