به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ؛ فرمانده انتظامی رفسنجان گفت: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی، از حمل محموله سوخت قاچاق به وسیله یک دستگاه بنز ده چرخ مطلع و در بازرسی از آن، ۸۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف، خودرو توقیف و یک نفر متهم نیز به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ "خواجه پور" افزود: در عملیاتی دیگر ماموران این پلیس، موفق به کشف ۱۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق از یک دستگاه سواری پراید در یک منزل مسکونی در داخل شهر شدند.