به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در نهاد‌های بین المللی مستقر در وین امروز سه شنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: خارج کردن اورانیوم غنی‌شده از خاک ایران ضرورتی ندارد.

نماینده دائم روسیه در نهاد‌های بین المللی مستقر در وین سپس اضافه کرد: برای این کار، رضایت تهران لازم است. از لحاظ تئوری، در صورت توافق دو طرف، گزینه رقیق سازی اورانیوم غنی‌شده در خاک ایران نیز وجود دارد. بنابراین، گمانه‌زنی‌ها در این زمینه زودهنگام است.

این در حالیست که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیشتر در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشته بود: جمهوری اسلامی ایران از خطوط قرمز خود مانند حق غنی‌سازی، اورانیوم غنی‌شده، مدیریت تنگه هرمز و لغو تحریم‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد. روشن است که ترامپ برای نجات خود از این بن‌بست راهبردی یک روز از ابزار تهدید استفاده می‌کند و روز دیگر برای توافق التماس می‌کند.

وی همچنین در گفت‌و‌گو با ریانووستی گفته بود: اصلاً بنایی برای اینکه اورانیوم‌های غنی شده ما مورد انتقال قرار بگیرد، نیست. این سؤلات درباره اورانیوم نمی‌دانم زاییده فکر کیست. ما بنایی نداریم اورانیوم خود را به کشور ثالث یا میانجی یا جایی منتقل کنیم.»