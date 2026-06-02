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رئیس مرکز عالی قرآن و عترت گفت: فراموش نکنیم عید قربان عید دل کندن از وابستگی هاست و عید غدیر عید دل بستن به وارستگی هاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حجتالاسلام والمسلمین حمید رضا اربابسلیمانی، معاون قرآنی وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت، در یازدهمین جلسه شورای مدیران ضمن تبریک فرا رسیدن دهه امامت و ولایت، جایگاه این ایام مبارک را بسیار رفیع برشمرد.
وی با اشاره به پیوند ناگسستنی عید قربان و عید غدیر اظهار داشت: «امامت، نقطه مشترک این دو عید بزرگ است و اهمیت دهه امامت و ولایت نیز از همین جایگاه نشأت میگیرد؛ مقام امامت، مقامی بی بدیل است. فراموش نکنیم عید قربان عید دل کندن از وابستگی هاست و عید غدیر عید دل بستن به وارستگی هاست.
معاون قرآنی وزیر در بخش دیگری از سخنان خود در آستانه سیوهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی و به تبیین ویژگیهای فردی و اجتماعی آن یگانه دوران پرداخت.
وی با بیان اینکه خرداد امسال حالوهوای متفاوتی دارد، افزود: «در طول سیوشش سال گذشته، همواره در ایام ارتحال امام راحل در مرقد مطهر ایشان گرد هم میآمدیم تا از بیانات گهربار امام شهیدان بهرهمند شویم. اکنون که به این روزها نزدیک میشویم، جای خالی رهبر شهیدمان را بیش از پیش احساس میکنیم و حزن و اندوه ما دوچندان است.»
حجتالاسلام اربابسلیمانی در ادامه با تأکید بر تداوم مبارزه با استکبار جهانی و اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر توطئههای دشمنان، تصریح کرد: «امروز مشاهده میکنیم که صلابت و پایداری امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب (ره) در مسیر حقخواهی و مبارزه با استکبار جهانی و رژیم کودککش صهیونیستی، در رگ و شریان پیکر جامعه ایران جریان دارد.»
وی افزود: «میادین شهرها و روستاهای سراسر کشور در بیش از ۹۰ شب گذشته میزبان مردم مسلمان ایران بوده است تا انقلاب اسلامی علیرغم تمام کارشکنیها و توطئهها، با قوت به مسیر خود ادامه دهد.»
رئیس مرکز عالی قرآن و عترت در پایان خاطرنشان کرد: «حضور پرشور مردم و تجدید میثاق آنان با رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، نشاندهنده این حقیقت است که ملت تربیتشده در مکتب امامین انقلاب، هرگز از آرمانهای این دو عزیز کوتاه نخواهند آمد و این ایستادگی تا پیروزی نهایی حق بر باطل با قدرت ادامه خواهد داشت.»