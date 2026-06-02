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اعترافی دیگر به شکست آمریکا در منطقه

با وجود سانسور گسترده از مقدار تلفات آمریکاییها، BBC اطلاعات گزینش شده‌ای از این خسارت‌های گسترده را رسانه‌ای کرده.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۲- ۲۱:۵۲
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برچسب ها: جنگ رمضان ، پیروزی ایران ، افول آمریکا ، شکست آمریکا
 