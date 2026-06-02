حاضران در اجتماع مردمی مهاباد با تأکید بر اینکه عملکرد نیروهای مسلح در میدان، گویاتر از هر ادعایی است، بر تداوم حمایت از مدافعان امنیت و مقابله با جنگ روانی دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در ادامه تجمعات شبانه مردم در شهر‌های مختلف کشور، شامگاه امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد، شهروندان مهابادی نیز با حضور در خیابان‌ها حمایت خود را از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی با سر دادن شعار‌هایی در حمایت از نیرو‌های مسلح و محکومیت اقدامات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بر ضرورت حفظ اقتدار و امنیت کشور تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز بر نقش نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت این گذرگاه مهم بین‌المللی تأکید کردند.

حاضران در این اجتماع مردمی، رهگیری و مقابله با اهداف متخاصم و پهپاد‌های متجاوز را نشانه‌ای از آمادگی و اقتدار نیرو‌های مسلح کشور دانسته و بر تداوم حمایت خود از مدافعان امنیت ایران اسلامی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین با اشاره به اظهارات متناقض و ادعا‌های مطرح‌شده از سوی ترامپ، این سخنان را مغایر با واقعیت‌های موجود در منطقه دانستند و تأکید کردند عملکرد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت کشور، مدیریت تنگه هرمز و مقابله با تهدیدات دشمنان، پاسخ روشنی به این ادعاهاست.

آنان با بیان اینکه جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای بخشی از راهبرد دشمنان برای تضعیف روحیه ملت ایران است، بر ضرورت حفظ وحدت، همبستگی و انسجام ملی در برابر تهدیدات خارجی تأکید کرده و معتقد بودند ملت ایران با هوشیاری و اتحاد، اجازه نخواهد داد تبلیغات و فضاسازی‌های دشمنان بر اراده و مقاومت مردم تأثیر بگذارد.