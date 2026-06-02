آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در دیدار رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: مهار گرانی و رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم باید در اولویت دولت قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در دیدار محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور، با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی، هماهنگی و همراهی مردم با دولت را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت کشور دانست و گفت: مردم در همه صحنه‌ها حضور دارند و با مشارکت گسترده خود از برنامه‌های کشور حمایت می‌کنند که این سرمایه ارزشمند باید حفظ و تقویت شود.

این مرجع تقلید با اشاره به نقش مردم در پیشبرد امور کشور، افزود: همکاری و همراهی مردم در شرایط مختلف همواره از عوامل پیشرفت دولت‌ها بوده است و مسئولان باید قدردان این همراهی باشند.

وی در ادامه با ابراز نگرانی از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، گرانی را مهم‌ترین دغدغه کنونی مردم عنوان و تصریح کرد: آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری از سوی مردم مطرح می‌شود، گرانی سرسام‌آور و لجام‌گسیخته کالا‌ها و خدمات است؛ مسئله‌ای که فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است.

آیت الله مکارم شیرازی با تأکید بر لزوم شناسایی ریشه‌های این مشکل خاطرنشان کرد: باید با برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی‌های دقیق، منشأ اصلی این گرانی‌ها مشخص شود و روشن گردد که چه میزان از این مشکلات به دولت، کسبه، شرایط اقتصادی و یا عوامل دیگر بازمی‌گردد تا بتوان برای آن راه‌حل مناسبی یافت.

این مرجع تقلید همچنین به مشکلات حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: افزایش هزینه‌های تحویل واحد‌های مسکونی و مطالبه مبالغ سنگین از کارگران، کارمندان و اقشار کم‌درآمد، موجب فشار بر آنان شده است و دولت باید برای کاهش این مشکلات چاره‌اندیشی کند.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به ضرورت امیدآفرینی در جامعه تصریح کرد: حداقل انتظار مردم این است که احساس کنند دولت برای حل مشکلات اقتصادی و کنترل گرانی، برنامه و اراده جدی دارد.