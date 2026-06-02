پخش زنده
امروز: -
دولت سوئد با هدف مقابله با آسیبهای سلامت روان و سوءاستفادههای جنایی، طرحی را در دستور کار قرار داده که میتواند دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را با محدودیتهای قانونی جدی روبهرو کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، دولت سوئد در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن، دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی محدود یا مشروط شود.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که نگرانیها درباره تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت روان، تمرکز و امنیت کودکان در کشورهای اروپایی رو به افزایش است.
مقامهای سوئدی میگویند هدف از این سیاست، کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد دیجیتال، مواجهه کودکان با محتوای نامناسب و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده باندهای مجرمانه از شبکههای اجتماعی برای جذب نوجوانان است.
در سالهای اخیر، گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد برخی شبکههای جنایی از سکوهای اجتماعی برای ارتباط با افراد کمسن و حتی هدایت آنان به فعالیتهای مجرمانه استفاده کردهاند.
این کشور پیشتر نیز در کنار برخی کشورهای شمال اروپا، به سمت اعمال محدودیتهایی در استفاده از تلفنهای هوشمند در مدارس حرکت کرده بود؛ اقدامی که بخشی از سیاستهای گستردهتر برای کنترل حضور کودکان در فضای دیجیتال به شمار میرود.
در سطح اروپا نیز روند مشابهی در جریان است و کشورهایی مانند دانمارک، فرانسه، اسپانیا و یونان هم در حال بررسی یا اجرای محدودیتهای سنی برای دسترسی به شبکههای اجتماعی هستند. در برخی از این طرحها، محدودیت سنی بین ۱۳ تا ۱۶ سال پیشنهاد شده است.