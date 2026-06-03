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تاکنون ۱۲۵ عمل جراحی مغز و اعصاب و نخاع با استفاده از فناوری های نوین در جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان شریعتی اصفهان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر درمان تأمیناجتماعی استان اصفهان از ارائه رایگان خدمت نورونویگیشن در بیمارستان شریعتی این استان خبر داد و اعلام کرد: خدمت نورونویگیشن در بخش خصوصی برای هر پرونده تا ۴۵ میلیون تومان هزینه دارد اما در بیمارستان شریعتی اصفهان بدون دریافت هزینه از بیمهشده ارائه میشود.
علی ترک با تشریح ابعاد فنی و اهمیت بالینی این فناوری، نورونویگیشن را یکی از فناوری های پیچیده، خاص و پیشرفته در حیطه جراحی مغز و اعصاب و نیز جراحیهای ستون فقرات دانست و گفت: این فناوری به جراحان امکان میدهد مسیر جراحی را به صورت بسیار هدفمند طراحی و در حین عمل کنترل کنند تا با بالاترین دقت ممکن به محل ضایعه مغزی یا نخاعی برسند.
به گفته وی، نورونویگیشن در واقع یک سامانه راهبری و هدایت جراحی است که با رویکرد برنامهریزی دقیق، کنترل مسیر دسترسی و پایش موقعیت ابزار جراحی نسبت به محل ضایعه، به جراح کمک میکند تصمیمهای کلیدی را بر پایه اطلاعات دقیقتر و هدفمندتر اتخاذ کند.
مدیر درمان تأمیناجتماعی استان اصفهان با اشاره به همین موضوع تأکید کرد: از نگاه بالینی، این گزاره به معنای آن است که نورونویگیشن با کاهش احتمال خطا در تعیین محل ضایعه و مسیر دسترسی، به کاهش احتمال آسیب ناخواسته به بافتهای سالم کمک میکند و در نتیجه میتواند بر کاهش عوارض پس از عمل اثرگذار باشد.
علی ترک ادامه داد: در کنار این موضوع، باید توجه داشت که جراحی مغز و نخاع با محدودیت میدان دید و ضرورت حداقل تهاجم همراه است. هرچه دسترسی دقیقتر و هدفمندتر شود، میزان دستکاری بافت سالم کاهش مییابد و این مسئله در نتایج کوتاهمدت و بلندمدت بیمار، از جمله در توانبخشی، بازگشت به فعالیت روزمره و حفظ کارکردهای عصبی، اهمیت جدی دارد.
وی با اشاره به تجربه عملی استفاده از این فناوری در بیمارستان شریعتی افزود: هدف از بهکارگیری نورونویگیشن این است که عملیات جراحی کنترل شود تا جراح بتواند مستقیم در مسیر رسیدن به ضایعه حرکت کند و ضایعه را درمان کند، بدون آنکه عوارضی ایجاد شود که بعدها در زندگی فرد پیامد داشته باشد.
علی ترک با بیان اینکه این دستگاه به مجموعه بیمارستان شریعتی اضافه شده و بیش از یک سال از استقرار آن میگذرد، از ثبت عملکرد قابل قبول این سامانه در مدت فعالیت خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۱۲۵ عمل جراحی با استفاده از نورونویگیشن در این مرکز انجام شده است.
به گفته مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان، این تعداد عمل جراحی موفق را ۷ متخصص جراحی مغز و اعصاب فعال در بیمارستان شریعتی انجام داده اند و این ظرفیت تخصصی، امکان بهرهبرداری مؤثر از فناوری را فراهم کرده است.
ترک گفت: این آمار، از یک سو نشاندهنده ورود بیمارستان به مرحله بهرهبرداری عملیاتی و پیوسته از فناوری است و از سوی دیگر، بیانگر شکلگیری تجربه انباشته تیم جراحی در کار با یک ابزار پیشرفته و حساس به جزئیات است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت این فناوری در مجموعه مراکز درمانی سازمان تأمینجتماعی کشور تاکید کرد: در حدود ۸۰ بیمارستان سازمان تأمیناجتماعی، تعداد مراکز دارای این دستگاه ناچیز است. این نکته در کنار کمبودن تعداد دستگاهها حتی در بخش خصوصی، نشان میدهد که استقرار نورونویگیشن در بیمارستان شریعتی اصفهان،صرفاً یک تجهیز معمولی نیست، بلکه یک سرمایهگذاری راهبردی در حوزه خدمات فوقتخصصی به شمار میرود؛ سرمایهگذاریای که میتواند جایگاه درمانی استان را در برخی خدمات جراحی مغز و اعصاب تقویت کند و دسترسی بیمهشدگان به فناوریهای گرانقیمت را بهبود بخشد.