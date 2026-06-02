«متا» تجربه نوجوانان در شبکههای اجتماعی را تغییر میدهد
«متا» اعلام کرد همزمان با افزایش فشارهای قانونی و نظارتی بر شبکههای اجتماعی، کنترلهای محتوایی حسابهای نوجوانان را در سطح جهانی گسترش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از رویترز، شرکت متا از گسترش جهانی کنترلهای محتوایی برای حسابهای کاربران زیر ۱۸ سال خبر داد؛ اقدامی که در ادامه افزایش فشار نهادهای قانونگذار بر سکوهای شبکههای اجتماعی برای حفاظت بیشتر از سلامت روان و امنیت دیجیتال نوجوانان انجام میشود.
بر اساس اعلام متا، این شرکت در کنار توسعه محدودیتهای محتوایی برای حسابهای نوجوانان، در حال آزمایش ابزار جدیدی در اینستاگرام است تا محتوای نمایشدادهشده به کاربران جوان از تنوع بیشتری برخوردار شود.
هدف از این تغییر، جلوگیری از آن است که نوجوانان در شبکههای اجتماعی بهصورت مکرر در معرض یک نوع محتوای خاص قرار بگیرند و تجربه کاربری آنها به الگوهای تکراری و محدودکننده وابسته شود.
متا تأکید کرده است که این سیاست تازه، بخشی از روند توسعه «حسابهای نوجوان» در سکوهای این شرکت به شمار میرود؛ طرحی که پیشتر در برخی کشورها اجرا شده بود و اکنون قرار است در مقیاس جهانی گسترش پیدا کند.
این شرکت همچنین اعلام کرده در حال بررسی ابزارهای تکمیلی بیشتری برای مدیریت بهتر تجربه کاربران کمسن در شبکههای اجتماعی است.
در سالهای اخیر، شبکههای اجتماعی بهویژه اینستاگرام و دیگر سکوهای وابسته به متا، به دلیل نحوه مدیریت محتوا، سازوکارهای پیشنهادی الگوریتمی و آثار احتمالی آنها بر سلامت روان نوجوانان، با انتقادها و فشارهای فزایندهای از سوی قانونگذاران در آمریکا و اروپا روبهرو بودهاند.
کارشناسان و نهادهای نظارتی معتقدند شرکتهای بزرگ فناوری باید مسئولیت بیشتری در قبال محتوایی که به کاربران نوجوان نمایش داده میشود بپذیرند و ابزارهای دقیقتری برای کنترل محتوا، محدودسازی دسترسی به مطالب حساس و ایجاد تجربهای امنتر در شبکههای اجتماعی فراهم کنند.