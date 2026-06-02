آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید در دیدار رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: باید اصول «عزت، حکمت و مصلحت» که مورد تأکید رهبر شهید بوده است، مورد توجه قرار گیرد و خطوط ترسیم‌شده از سوی مقام معظم رهبری به‌دقت رعایت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله حسین نوری‌همدانی از مراجع تقلید در دیدار محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش‌های رئیس‌جمهور و اعضای دولت در تأمین کالا‌های اساسی در دوران جنگ تحمیلی، بر ضرورت تداوم خدمت‌رسانی به مردم و نظارت جدی بر بازار تأکید کردند.

تشکر از تلاش‌های دولت در دوران جنگ تحمیلی

این مرجع تقلید با تشکر از تلاش‌های دکتر پزشکیان و اعضای دولت گفت: در دوران جنگ تحمیلی اخیر، دولت توانست با مدیریت مناسب از بروز کمبود کالا‌های اساسی جلوگیری کند و مردم با مشکلات جدی در این زمینه مواجه نشدند. همچنین دکتر پزشکیان با اخلاص و جدیت برای رفع مشکلات و نواقص موجود تلاش می‌کند که این امر شایسته تقدیر است.

لزوم توجه ویژه به مسائل معیشتی مردم

آیت الله نوری همدانی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به مسائل معیشتی مردم افزود: امروز گرانی به زندگی مردم آسیب زده است. هرچند کشور در شرایط خاص قرار دارد، اما بخش قابل توجهی از مشکلات موجود با نظارت دقیق و مدیریت صحیح قابل حل است. متأسفانه در حال حاضر نظارت کافی بر قیمت‌ها و کنترل بازار مشاهده نمی‌شود و مردم از این وضعیت رنج می‌برند.

شرایط سخت مستأجران

این مرجع تقلید با اشاره به شرایط مستأجران و فصل نقل و انتقالات، اظهار کرد: در مقطع کنونی که زمان جابه‌جایی و نقل‌وانتقال مسکن فرا رسیده‌است، لازم است مسئولان برای حل مشکلات اجاره‌نشینان تدابیر مناسبی اتخاذ کنند و از فشار‌های مضاعف بر این قشر بکاهند.

به مذاکره‌کنندگان کشورمان اعتماد داریم، اما به آمریکا نه

آیت‌الله نوری‌همدانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مذاکرات، تصریح کرد: ما نسبت به آمریکا بی‌اعتماد هستیم، اما به مذاکره‌کنندگان کشورمان اعتماد داریم. باید اصول «عزت، حکمت و مصلحت» که مورد تأکید رهبر شهید بوده است، مورد توجه قرار گیرد و خطوط ترسیم‌شده از سوی مقام معظم رهبری به‌دقت رعایت شود. همچنین در برابر هرگونه تجاوز و زیاده‌خواهی دشمن باید پاسخ مناسب داده شود و عزت کشور و ملت حفظ گردد.

ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی

این مرجع تقلید همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید و تصریح کرد: امروز اولویت نخست کشور حفظ وحدت ملی و جلوگیری از اختلاف است و هیچ‌کس نباید سخن یا اقدامی که موجب اختلاف و تفرقه در جامعه شود، انجام دهد. سیاست‌های کلان نظام توسط رهبر معظم انقلاب ترسیم می‌شود و مسئولان وظیفه اجرای آن را بر عهده دارند. مردم نیز همواره با حضور آگاهانه و پرشور خود از نظام جمهوری اسلامی حمایت کرده‌اند و این حمایت را از آغاز جنگ تاکنون در صحنه‌های مختلف به اثبات رسانده‌اند، از این رو حفظ انسجام ملی یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست.

جایگاه ویژه شهر قم

آیت‌الله نوری‌همدانی در پایان با اشاره به جایگاه ویژه شهر قم اظهار داشت: قم به دلیل موقعیت ممتاز علمی و دینی خود، همواره مورد توجه جهان اسلام بوده و محل رفت‌وآمد شخصیت‌ها و زائران از کشور‌های مختلف است؛ از این‌رو باید مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد. البته استاندار محترم قم، اقدامات و تلاش‌های ارزشمندی در این زمینه انجام داده‌اند که جای تقدیر و تشکر دارد.

در ابتدای این دیدار محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور گزارشی از اقدامات و برنامه‌های مهم و کلان دولت به ویژه در ایام جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد.