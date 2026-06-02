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حمایت تمام قد ایران از ملت لبنان و حزب الله

مردم ایران در تجمعات شبانه اعلام کردند ما در کنار مردم لبنان هستیم و از محور مقاومت حمایت میکنیم.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۲- ۲۱:۳۷
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برچسب ها: محور مقاومت ، حمایت از حزب الله ، لبنان ، ترامپ و نتانیاهو ، اقتدار نظامی ایران
 