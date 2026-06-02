به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمشید معین گفت: پویش یک قدم تا سلامتی به ابتکار معاونت توانمندسازی بهزیستی خوزستان از دهم خردادماه آغاز شده و تا بیستم خردادماه ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: در قالب این طرح، همکاران و خیرین رابط بهزیستی با مراجعه به پزشکان، پیراپزشکان، داروخانه‌ها، درمانگاه‌ها و سایر مراکز درمانی، زمینه مشارکت آنان را در ارائه خدمات خیرخواهانه و رایگان به مددجویان فراهم می‌کنند.

معاون کارآفرینی ،اشتغال و توانمند سازی بهزیستی خوزستان اظهار داشت:بر اساس این طرح، پس از اعلام آمادگی پزشکان و مراکز درمانی برای همکاری، مشخصات آنان در فرم‌های مربوطه ثبت و پس از تأیید با مهر و امضا، به شبکه خدمات‌رسانی پویش افزوده می‌شود.

معین هدف اصلی این پویش را کاهش هزینه‌های درمانی، تسهیل دسترسی مددجویان به خدمات سلامت و رفع سریع مشکلات درمانی اقشار نیازمند عنوان کرد و بیان داشت: همچنین تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت همکاران و خیرین رابط، مشارکت جامعه پزشکی در سطح گسترده‌تری جلب شود.

وی تأکید کرد: همکاری پزشکان و مراکز درمانی در این طرح صرفاً محدود به دوره اجرای پویش نبوده و به صورت مستمر و پایدار ادامه خواهد داشت تا زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر مددجویان از خدمات درمانی فراهم شود.

جمشید معین ضمن قدردانی از همراهی جامعه پزشکی و خیرین، از تمامی پزشکان، پیراپزشکان، داروخانه‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز درمانی دعوت کرد با پیوستن به پویش «یک قدم تا سلامتی»، در مسیر ارتقای سلامت و کاهش دغدغه‌های درمانی مددجویان مشارکت کنند.