باحضورکارشناسان محیط زیست، جهادکشاورزی و مرکزبهداشت مزارع مشکوک به آبیاری با آب‌های نامتعارف واختلاط روان آب‌های سطحی با آب سالم در انهار کشاورزی نوشین شهر شهرستان ارومیه ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ارومیه از بازدید مشترک کارشناسان ادارات حفاظت محیط‌زیست، جهاد کشاورزی، مرکز بهداشت از مزارع مشکوک به آبیاری با آب‌های نامتعارف در نوشین شهر و نیز اختلاط روانابهای سطحی با آب سالم در انهار کشاورزی شهر نوشین خبر داد.

مختار خانی اظهار داشت: این بازدیدها به صورت هدفمند و با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک، ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی و صیانت از سلامت عمومی جامعه انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به پیامدهای استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی افزود: آبیاری مزارع با این نوع آب‌ها موجب انتقال انواع آلودگی‌های میکروبی و شیمیایی به محصولات کشاورزی شده و در نهایت سلامت محصولات، انسان و دام را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد.

مختار خانی افزود: در جریان این بازدید، تذکرات لازم به کشاورزان ارائه و بر لزوم رعایت اصول بهداشتی و زیست‌محیطی در فرآیند آبیاری و تولید محصولات کشاورزی تأکید شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست ارومیه در پایان تأکید کرد: استمرار این گونه بازدیدهای مشترک و همکاری بین‌بخشی، نقش مهمی در پیشگیری از تهدیدات زیست‌محیطی و تضمین سلامت غذایی جامعه ایفا خواهد کرد.