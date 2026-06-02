نشست امضای تفاهمنامه همکاری میان اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران و کتابخانه و موزه آستان مقدس حضرت امام خمینی (س) در آستانه ایام ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در آستانه سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی، تمدید تفاهمنامه همکاری میان اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران و کتابخانه و موزه آستان مقدس حضرت امام خمینی (س) با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و لزوم فراهم کردن بستر مطالعه برای عموم اقشار جامعه و تولید فکر و افزایش معلومات عمومی، در نشستی با حضور علیرضا زندوکیلی، مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران؛ حبیب الله اسماعیلی، مدیر کتابخانه و موزه آستان مقدس حضرت امام خمینی (س) صبح امروز سه شنبه ۱۲ خرداد ماه در ساختمان اداره کل کتابخانه‌های استان به امضاء رسید.

علیرضا زندوکیلی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران در ابتدای این نشست بیان داشت: با مشارکت و هم افزایی با دیگر دستگاه‌ها می‌توان قدم‌های بلندی برداشت و با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها بهترین خدمت‌رسانی را به عموم مردم ارائه کرد.

وی در ادامه سخنانش ضمن تشکر از مدیریت کتابخانه و موزه آستان حضرت امام خمینی (س) که بستر لازم جهت ترویج کتابخوانی را فراهم کرده‌اند گفت: مجموعه شما با داشتن جامعه هدف خوب از ظرفیت مناسبی برخوردار است؛ انعقاد تفاهم نامه با سازمان‌ها نقطه عطف و بهانه‌ای است برای اجرای کار‌های مشترک فرهنگی-ترویجی.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان در ادامه سخنانش در خصوص اجرای برنامه‌های مشترک در راستای ترویج کتابخوانی و ارتقاء فرهنگ مطالعه بر اساس جامعه مخاطب مجموعه کتابخانه و موزه آستان حضرت امام خمینی (س) اعلام آمادگی و قول مساعد داد.

در ادامه حبیب‌الله اسماعیلی، مدیر کتابخانه و موزه آستان مقدس حضرت امام خمینی (س) با بیان اینکه قدم بر داشتن در راستای گسترش و توسعه فرهنگ کتابخوانی امری مهم و تاثیرگذار در جامعه است، بیان داشت: به لطف شما و دوستان خوب و پرتلاش مجموعه اداره کل کتابخانه‌ها با انعقاد این تفاهم‌نامه طی دو سال گذشته گام‌های ارزشمندی در این راستا برداشته شده است.

وی ضمن تشکر از همکاری خوب مرکز مبادله کتاب استان با مجموعه خود افزود: طی ماه‌های گذشته دوستان ما به این مجموعه ارزشمند مراجعه کرده و همکاران شما در آن مجموعه با رویی گشاده منابع مطالعاتی مطلوبی در اختیار ما قرار داده‌اند؛ ما نیز مجموعه‌ای از کتاب‌های مازاد خود را جمع آوری کرده و به زودی برای این مجموعه ارسال خواهیم کرد.

اسماعیلی افزود: کتابخانه و موزه حرم مطهر امام خمینی (س) یک مجموعه فرهنگی و علمی؛ تلفیقی از معماری اسلامی – ایرانی است. این کتابخانه به جهت موقعیت جغرافیای خاص خود که در جنوب غربی تهران در منطقه‌ای با تراکم جمعیتی بالا واقع شده میزبان مراجعه کنندگان مختلف از سایر گروه‌ها و اقشار است و توانسته بخشی از نیاز‌های جوانان این منطقه، که از شهر ری تا اسلامشهر را در بر می‌گیرد، با حدود سه دانشگاه و چندین مؤسسه آموزش عالی را پاسخگو باشد.

مدیر کتابخانه و موزه آستان مقدس حضرت امام خمینی (س) در پایان سخنانش در خصوص استفاده از سالن جلسات کتابخانه و برگزاری برنامه‌های مشترک قول مساعد داد.

در ادامه این نشست هوشیار لاریجانی، معاون اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران به ارائه گزارشی از روند اجرای مفاد تفاهم نامه پرداخت و اهدای بیش از یازده هزار و ۷۵۰ نسخه کتاب در ۵ مرحله از محل مرکز مبادله کتاب استان به کتابخانه آستان مقدس حضرت امام خمینی (س) را از جمله مهم‌ترین اقدامات اداره کل در راستای اجرایی کردن بند‌های تفاهم نامه بیان کرد.

در پایان نشست امضای تمدید تفاهم نامه همکاری اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران با کتابخانه و موزه آستان مقدس حضرت امام خمینی (س) صورت پذیرفت.