عملیاتی شدن تردد خودروهای پلاک ارس در کریدور شمال غرب کشور
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت:با تدبیر استاندار تردد خودروهای پلاک ارس در نواحی کریدور شمال غرب کشور عملیاتی شده که اقدامی ارزشمند است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
پرنیان مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با محوریت بررسی مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در تبریز با اعلام اینکه با تدبیر استاندار تردد خودروهای پلاک ارس در نواحی کریدور شمال غرب کشور عملیاتی شده که اقدامی ارزشمند است گفت:گمرک سهلان کار بندر خشک را انجام می دهد اما نیازمند کار کارشناسی است تا به منطقه ویژه اقتصادی سهلان و بندر خشک استان تبدیل شود.
بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه با بیان اینکه مسائلی که مطرح شد نیازمند برگزاری جلسات کارشناسی است تا با دقت مطرح شود و در این کارگروه مصوب گردد گفت:زیرساختهای شهرکهای صنعتی استان در مرحله اول از شرکت شهرکهای صنعتی طرح و پیگیری میشود سپس به معاونت عمرانی واگذار میشود.
سرمست با اشاره به اینکه ما پیگیر تحقق منطقه اقتصادی فناوریهای نوین با رویکرد خودرو در شهرک صنعتی بعثت هستیم افزود:افزایش محدوده منطقه ویژه اقتصادی سهلان هم در این طرح عملیاتی میشود.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید اینکه تردد خودروهای پلاک ارس طبق قانون است و علاوه بر خودروهای سواری، ناوگان فرسوده حمل و نقل سنگین را نیز شامل میشود گفت: تحقق این مهم در جلسات تعاملی بود که با اعضای شورای تامین استان و دستگاههای نظارتی برگزار کردیم و به ادبیاتی مشترک رسیدیم که منطقه آزاد جزو حاکمیت استان است.
وی افزود:با توجه به ضرورت تسهیل مبادلات، افزایش جابجاییهای هدفمند، حمایت از توسعه گردشگری، نوسازی ناوگان حملونقل و بهرهگیری از ظرفیتهای مناطق آزاد در چارچوب اختیارات قانونی استانداران و با رعایت قوانین و مقررات ملی تردد خودروهای ارس پلاک اجرایی شد.