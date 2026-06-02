نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت مدیریت صحیح در توزیع تسهیلات بانکی در شرایط پساجنگ، گفت: تسهیلات باید صرف بازسازی تولید شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح در توزیع تسهیلات بانکی در شرایط پساجنگ، گفت: امروز در عرصه بازسازی، باید بار دیگر به نقش بی‌بدیل مردم توجه کنیم؛ چراکه این مردم بودند که جنگ را اداره کردند؛ چه در میدان، چه در خیابان و چه در بخش تولید، صنعت، اصناف و فعالیت‌های اقتصادی. اکنون نیز برخی بخش‌ها آسیب دیده‌اند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

نماینده مردم «اهواز، باوی و حمیدیه» در مجلس افزود: نباید فراموش کنیم که جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبود و هیچ‌کس نیز از جنگ استقبال نمی‌کند، اما این موضوع باید در تاریخ ثبت شود که ایران در حالی که دو بار در میانه مذاکرات قرار داشت، مورد حمله قرار گرفت و حتی میز مذاکره نیز بمباران شد.

یوسفی ادامه داد: امروز در نوع مواجهه با دشمن، باید به فرمایشات امام شهید و رهبر معظم انقلاب توجه کنیم و نباید مولفه‌های قدرت خود را در برابر دشمن، یعنی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، از دست بدهیم. مولفه‌هایی همچون تنگه هرمز، انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی، ابزار قدرت و اقتدار کشور هستند.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتدار کشور، بازسازی و حمایت از سرمایه‌گذاران، صنعتگران و اصناف است. بر همین اساس، دولت باید در کوتاه‌مدت بسته‌های حمایتی مناسبی تدوین کند. نخستین نکته آن است که برخی از مسئولان نباید در اعلام خسارت‌ها بزرگنمایی و اغراق کنند. درست است که خسارت‌هایی به کشور وارد شده، اما نباید با اغراق، دشمن را امیدوار و مردم را نگران کرد؛ بلکه باید برای حل مشکلات اقدام شود.

یوسفی تاکید کرد: در کوتاه‌مدت، باید معیشت کارگران، تولیدکنندگان و افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از شرایط جنگی آسیب دیده‌اند، مورد حمایت قرار گیرد. بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل محدودیت‌های ناشی از جنگ آسیب دیدند و حتی تعطیل شدند. بنابراین نخستین خط قرمز ما باید جلوگیری از بیکار شدن کارگران باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ظرفیت‌های مغفول کشور، اظهار کرد: در شرایط فعلی ظرفیت‌هایی در کشور ایجاد شده که می‌توان از آن‌ها برای بازسازی استفاده کرد؛ از جمله افزایش فروش نفت و افزایش قیمت نفت. دولت باید از این ظرفیت‌ها برای تامین معیشت کارگران و کارمندان بهره بگیرد.

مجتبی یوسفی افزود: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، بن‌بستی در جمهوری اسلامی وجود ندارد و برخی نباید با بزرگنمایی مشکلات، مردم را ناامید و دشمن را امیدوار کنند. نوع مواجهه ما باید بازدارنده باشد و در عرصه بازسازی نیز دولت باید بسته‌های حمایتی، نظارت بر بازار و ساماندهی دقیق حوزه انبارداری و توزیع کالا را در دستور کار قرار دهد.

وی با بیان اینکه برخی از کالاها قبل از آسیب دیدن برخی صنایع تولید شده، ادامه داد: با این شرایط چرا باید قیمت برخی اقلام همچون خودرو افزایش پیدا کند؛ این روند در نهایت به تولیدکننده و مردم آسیب می‌زند،

یوسفی با اشاره به ضرورت تامین مالی تولید و اشتغال، گفت: در میان‌مدت باید از ظرفیت‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی استفاده شود. از سوی دیگر باید تسهیلات بانکی در این شرایط به جای اختصاص به افراد قانون‌شکن، صرف تامین مالی پروژه‌های جدید، اشتغال و حمایت از کسب‌وکارها شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات بودجه ای مجلس، منابع قابل توجهی برای تامین مالی و اشتغال در نظر گرفته شده و باید اولویت پرداخت‌ها، حمایت از تولید و کسب‌وکارها باشد، نه واسطه‌گری و سوداگری.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط موجود باید از ظرفیت بازار سرمایه استفاده شود، تصریح کرد: البته پیش از هر اقدامی باید اعتماد مردم به بورس بازسازی شود تا مردم بتوانند سرمایه‌های خود را با اطمینان وارد بازار کنند. مردم در این سال‌ها و در دوران جنگ، همه زندگی و دارایی خود را برای دفاع از کشور به میدان آوردند، بنابراین هرگونه سیاست برای جذب سرمایه‌های خرد مردم باید مبتنی بر اعتماد متقابل باشد، نه اینکه سرمایه مردم دوباره وارد بازار شود و با ریزش‌های بعدی از بین برود.

یوسفی همچنین بر ضرورت مدیریت بازار و واردات هدفمند تاکید کرد و گفت: در برخی کالاهای اساسی ناچار به واردات هستیم، اما این واردات باید با نگاه دقیق و بدون ایجاد رانت برای افراد یا شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی انجام شود. اگر قرار است امتیازی برای واردات داده شود، باید در اختیار کسانی باشد که در روزهای سخت کنار مردم بودند و توزیع کالا نیز با سود متعارف انجام شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: در طول ۴۷ سال گذشته، مردم در جنگ تحمیلی و تحریم‌های ظالمانه کنار نظام ایستادند و هرچه امروز از صنعت، توان داخلی و زیرساخت داریم، حاصل تلاش متخصصان داخلی است. این همان ظرفیت بزرگ بازسازی و سرمایه‌گذاری کشور محسوب می‌شود.

وی در پایان گفت: در بلندمدت نیز تحولات منطقه‌ای شرایط جدیدی ایجاد خواهد کرد و بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس دیگر مانند گذشته مقصد مطمئن سرمایه‌گذاری نخواهند بود. این شرایط می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای اقتصاد ایران ایجاد کند، اما لازمه آن برداشتن تحریم‌های داخلی و تغییر نگاه مدیران است. مسئولان، وزرا و مدیران باید خود را تسهیل‌گر و حل‌کننده مشکلات سرمایه‌گذاران بدانند، نه رقیب آنان.