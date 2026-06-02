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برای تکمیل زنجیره بهرهبرداری بهینه از معادن، تولید لاستیک فوق سنگین برای ماشین آلات معدنی در استان کرمان در حال آماده سازی شده، اما هنوز اجرایی نشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ کارخانه تولید لاستیکهای فوق سنگین برای ماشین الات بخش معدن با مشارکت بنگاههای بزرگ اقتصادی استان همچون گل گهر، گهر زمین، شرکت ملی مس، شستا و صنایع لاستیک بارز در منطقه رباط کرمان در حال احداث وقرار است لاستیکهای فوق سنگین معدنی مورد نیاز معادن استان را تولید کند.
اسماعیل بیگی مدیر عامل این طرح گفت :با ساخت این کارخانه نیاز کل کشور به لاستیکهای فوق سنگین معدنی برطرف خواهد شد.
وی افزود: با ساخت این خط تولید سالانه از خروج دویست میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری خواهد شد.