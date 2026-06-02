به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، قنادباشی درباره عقب نشینی رژیم صهیونیستی از تجاوز به ضاحیه جنوبی گفت: اتفاق مهم و افتخارآمیزی برای ما و ذلت آوری برای صهیونیست‌ها و آمریکایی بود و مقاومت اسلامی با نشان دادن قدرت و توانایی خود توانست دشمن را متوقف کند.

وی بر لزوم افزایش قدرت بازدارندگی در برابر دشمن تأکید کرد و افزود: این دشمن به هیچ مقررات و اخلاق و انسانیت و حقوق بین الملل پایبند نیست و باید در برابر آن با قدرت و بازدارندگی شدیدی که رهبر شهید بر آن تأکید داشتند، ایستادگی کرد.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: برای دشمن بسیار زجرآور بود که در این مرحله متوقف شده و قدرت ایران که متکی به پشتوانه قوی مردمی و حضور آنان در خیابان به اثبات برسد.

وی اظهار داشت: امام خمینی (ره) در مبارزه با رژیم شاهنشاهی از مبارزه مسلحانه منع می‌کردند، اما در قبال دشمن صهیونیستی تأکید داشتند که باید با مسلسل‌های متکی با ایمان به نبرد با اسرائیل پرداخت.

قنادباشی بر لزوم ثبت یازدهم خرداد در تاریخ تأکید کرد و گفت: در این روز برای همگان ثابت شد که برای تثبیت موقعیت ایران و برقراری صلح واقعی باید به قدرت دست یافت و هیچ تضمینی جز این توانمندی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه برخی دانشگاهیان هم اکنون خواستار تغییر اسم موشک به تضمین یا بازدارنده هستند، افزود: شهرک‌های موشکی بسیار بزرگی که جوانان ما در یزد و سایر مناطق کشور ساختند، تضمین کننده امنیت ما هستند و اگر آینده امن می‌خواهیم باید توانایی‌های خود را با استفاده از رهنمود‌های رهبر شهیدمان گسترش دهیم.