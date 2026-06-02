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ترسی که تهدید‌های ایران به جان ترامپ انداخته

آکسیوس: بعد از تهدید ایران، رئیس جمهور آمریکا با نتانیاهو تماس گرفته، فریاد زده و نتانیاهو رو دیوانه خطاب کرده.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۲- ۲۱:۲۲
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برچسب ها: ترامپ ، نتانیاهو ، افول آمریکا ، عقب نشینی آمریکا
 