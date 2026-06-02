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هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول فوتبال با پیروزی و تداوم صدرنشینی نساجی مازندران همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور جام آزادگان، عصر سهشنبه دوازدهم خرداد برگزار شد.
در بازیهای امروز، تیم فوتبال نساجی، ۲ بر صفر داماش گیلان را در دربی شمال شکست داد تا با ۵۶ امتیاز جایگاهش را در صدر جدول محکم کند و به صدرنشینی ادامه بدهد.
در حساسترین بازی امروز، تیم مس شهربابک و صنعت نفت آبادان تیمهای دوم و سوم جدول به مصاف هم رفتند. مس شهربابک در این دیدار موفق شد با ۲ بر صفر صنعت نفت را شکست دهد و به صعود نزدیکتر شود.
مس شهربابک با این برد، ۵۴ امتیازی شد و در رده دوم به عنوان نزدیکترین تعقیبکننده نساجی قرار دارد.
صنعت نفت هم با این شکست، ۴۶ امتیازی و در رده سوم قرار دارد. باخت صنعت نفت و رسیدن اختلاف امتیاز این تیم با تیم دوم به ۹ امتیاز، کار آبادانیها برای بازگشت سختتر کرده است.
در سایر دیدارها، کاراگستر یک بر صفر نیروی زمینی را شکست داد، هوادار با ۲ گل از سد ۹۰ ارومیه گذشت و فرد البرز ۲ بر صفر برابر مس کرمان شکست خورد،دیدار آریو اسلامشهر و شهرداری نوشهر با تساوی ۱-۱ همراه بود،سایپا دو بر یک شناورسازی قم را شکست داد. همچنین دیدار تیمهای نفت و گاز گچساران وبعثت کرمانشاه وپارس جنوبی جم و پالایش نفت بندرعباس با تساوی بدون گل به پایان رسید.