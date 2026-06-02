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دربند دهستانی بزرگ وسرسبز و بسیار زیبا در جلگه شمالی اشترانکوه در شهرستان ازنا در استان لرستان است که به خاطر وجود ایستگاه راهآهن در آن از این روستا بنام «ایستگاه دربند» هم یاد میکنند. از چشمانداز کوه اشتران کوه این روستا دیده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، روستای دربند در ۱۵ کیلومتری شهر ازنا قرار دارد و دارای طبیعتی بی نظیر و فوق العاده است. روستای دربند دهکدهای بزرگ و سرسبز و بسیار زیبا است که در جلگه شمالی اشترانکوه قرار دارد. طبیعت بکر و زیبایش از آن مقصدی محبوب برای سفرهای تابستانی به وجود آورده است. جاذبههای طبیعی متعددی که در این روستا وجود دارد دلیل بسیاری از افراد برای سفر به این منطقه محسوب میشود.
آب فراوان و خاک حاصلخیز منطقه موجب اشتغالزایی مردم روستا در شیلات و مزارع گل و گیاه شده است.
از جاذبههای خاص روستای دربند، وجود چاهی زیبا بنام طیان میباشد که آب آن از اوایل بهار جوشش پیدا میکند و تا اواخر تابستان منجر به سیراب شدن درختان و زیبایی منطقه میشود.