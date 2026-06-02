رئیس اتاق ایران گفت: پیشبرد موفق مأموریت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سهم بسزایی در بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت توان رقابتی فعالان اقتصادی کشور دارد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، آقای صمد حسن زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پیام تبریک به آقای طهمورث لاهوتی اشکوری به مناسبت انتصاب به عنوان سرپرست محترم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، آمادگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت گسترش همکاری‌ها و تعاملات مشترک با آن سازمان در زمینه‌های مختلف توسعه‌ای، کارشناسی و سیاست‌گذاری را اعلام نمود.

متن پیام رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خطاب به لاهوتی اشکوری به این شرح است:

باسمه تعالی

جناب آقای طهمورث لاهوتی اشکوری

سرپرست محترم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

با سلام و احترام

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران را صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزونتان را در ایفای مسئولیت‌های خطیر و تحقق اهداف و مأموریت‌های آن سازمان مسئلت دارم.

نقش مؤثر و راهبردی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تولید، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، ارتقای ظرفیت‌های صنعتی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، این سازمان را در جایگاه یکی از ارکان مهم توسعه صنعتی کشور تثبیت نموده است؛ از این رو، پیشبرد موفق مأموریت‌های آن سازمان، سهم بسزایی در بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت توان رقابتی فعالان اقتصادی کشور دارد.

بدینوسیله اعلام آمادگی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت گسترش همکاری‌ها و تعاملات مشترک با آن سازمان در زمینه‌های مختلف توسعه‌ای، کارشناسی و سیاست‌گذاری را اعلام نموده و باور داریم که بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد اهداف مشترک و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، گامی موثر در ایجاد هم‌افزایی بین دولت و بخش خصوصی محسوب می‌گردد.

امید است در نتیجه دوره مسئولیت جنابعالی، با اتکال به خداوند متعال و با اتکا به تجارب و توانمندی‌های ارزشمندتان، توسعه پایدار فعالیت‌های صنعتی در کشور بیش از پیش محقق گردد. بار دیگر پذیرش این مسئولیت خطیر را تبریک عرض نموده و بهترین موفقیت‌ها را برای جنابعالی آرزومندم.