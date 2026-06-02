مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: در راستای اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ۱۳ دستگاه ویلچر و ۱۳ کارت هدیه به افراد دارای معلولیت زیر پوشش و مددجویان بهزیستی اهدا شد.

اهدای ویلچر و کارت هدیه به مددجویان بهزیستی، حکم جالب قاضی شهرستان کارون

اهدای ویلچر و کارت هدیه به مددجویان بهزیستی، حکم جالب قاضی شهرستان کارون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم اهدای ویلچر و کارت هدیه به افراد دارای معلولیت و مددجویان بهزیستی شهرستان کارون با حضور رئیس دادگستری، دادستان ، قاضی اجرای احکام کیفری و رییس بهزیستی شهرستان کارون و مهران کریمیان، مدیرکل بهزیستی خوزستان برگزار شد.

مهران کریمیان در حاشیه این مراسم اظهار داشت: این کمک‌ها بخشی از برنامه‌های مستمر حمایتی است که امسال در قالب احکام جایگزین حبس به اجرا درآمده است .

وی افزود: علاوه بر ویلچرهای اهدایی به افراد دارای معلولیت ، ۱۳ کارت هدیه به ارزش ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به معلولان دارای بیمارهای صعب العلاج اهدا شد.

کریمیان هدف از این اقدامات، ارتقاء سطح رفاه اجتماعی، توانمندسازی مددجویان و کمک به کاهش جمعیت کیفری با اجرای مؤثر احکام جایگزین حبس عنوان کرد.

شهلا خضیری، رئیس بهزیستی شهرستان کارون گفت: این مساعدت‌ها در ادامه برنامه‌های سال گذشته بهزیستی و دستگاه قضایی در شهرستان صورت می‌گیرد.

وی افزود: در سال گذشته نیز اقدامات حمایتی گسترده‌ای از جمله توزیع اقلام اساسی و اجرای طرح‌های عمرانی و توانبخشی برای مددجویان در قالب احکام جایگزین حبس انجام شد که مجموع ارزش ریالی آن‌ها حدود ۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

در پایان این مراسم، مدیرکل بهزیستی خوزستان در نشستی با مسئولان قضایی شهرستان کارون، پیرامون راه‌های گسترش تعاملات مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در جهت حمایت از مددجویان و رفع بخشی از نیازهای جامعه هدف بهزیستی گفت‌وگو کرد.

در این نشست، بر تداوم اجرای احکام جایگزین حبس در حوزه‌های حمایتی، توانبخشی و خدمات اجتماعی تأکید شد.

کریمیان به همراه مسئولان ، در ادامه از بخش‌های مختلف اداره بهزیستی شهرستان کارون بازدید کردند و در جریان روند ارائه خدمات، وضعیت فعالیت واحدهای مختلف و مسائل و نیازهای مجموعه قرار گرفت.