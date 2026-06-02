به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان از اجرای طرح امنیت اجتماعی در ماه گذشته خبر داد و گفت: در این طرح مقدار ۶ کیلو و ۷۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف و تعداد ۵۰ نفر معتاد متجاهر جمع آوری و ۶ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

سرهنگ جعفر اسکینی با اشاره به اینکه در این بازه زمانی تعداد ۱۱ سارق دستگیر و ۳۲ فقره سرقت نیز کشف شد، افزود: ۷۸ دستگاه خودرو و ۱۰۴ دستگاه موتورسیکلت نیز به علت تخلفات راهور از جمله مخدوش بودن پلاک، مزاحمت و ایجاد سر و صدا ناشی از تغییر در سیستم وسیله نقلیه توقیف و روانه پارکینگ شدند.

اسکینی از شهروندان درخواست کرد هر گونه موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند.