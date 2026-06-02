اطلاع موارد مشکوک به ۱۱۰؛
دستگیری ۱۱ سارق در دلیجان
با اجرای طرح امنیت اجتماعی، ۱۱ سارق در دلیجان دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان از اجرای طرح امنیت اجتماعی در ماه گذشته خبر داد و گفت: در این طرح مقدار ۶ کیلو و ۷۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف و تعداد ۵۰ نفر معتاد متجاهر جمع آوری و ۶ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.
سرهنگ جعفر اسکینی با اشاره به اینکه در این بازه زمانی تعداد ۱۱ سارق دستگیر و ۳۲ فقره سرقت نیز کشف شد، افزود: ۷۸ دستگاه خودرو و ۱۰۴ دستگاه موتورسیکلت نیز به علت تخلفات راهور از جمله مخدوش بودن پلاک، مزاحمت و ایجاد سر و صدا ناشی از تغییر در سیستم وسیله نقلیه توقیف و روانه پارکینگ شدند.
اسکینی از شهروندان درخواست کرد هر گونه موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند.