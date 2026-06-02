به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بروجرد اظهار کرد: در پی ابلاغ و اجرای دستور ویژه رئیس‌کل دادگستری استان لرستان مبنی بر لزوم برخورد قاطع و سریع با اخلالگران نظام اقتصادی و احتکارکنندگان کالا‌های اساسی، دستگاه قضایی شهرستان بروجرد در یک اقدام عملیاتی ضربتی و در کمتر از ۲ ساعت موفق شد یک انبار حاوی مواد شوینده احتکار شده را شناسایی و مهر و موم کند.



گودرز امرایی افزود: این عملیات که نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با سودجویان است، با رصد دقیق اطلاعاتی و با حضور شخص دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، رئیس تعزیرات حکومتی و پلیس آگاهی به انجام رسید.



پس از دستور مستقیم رئیس‌کل دادگستری استان، بلافاصله وارد عمل شدیم و در بازرسی از این انبار، مقادیر قابل‌توجهی مواد شوینده که باهدف ایجاد نوسان در بازار و گران‌فروشی انباشته شده بود، کشف و ضبط شد.



وی ارزش تقریبی کالا‌های کشف‌شده را بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان عنوان کرد و ضمن تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان افزود: دستگاه قضایی قاطعانه در کنار ضابطین، هرگونه اقدامی که موجب اخلال در آرامش بازار و معیشت مردم شود را رصد کرده و با متخلفان در هر سطحی، بدون اغماض و طبق موازین قانونی برخورد خواهد کرد.



امرایی گفت: پس از تکمیل مراحل قانونی و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان، دستورات لازم جهت توزیع فوری اقلام کشف‌شده در شبکه توزیع رسمی و با قیمت مصوب صادر شد تا نیاز بازار شهرستان بروجرد دراسرع‌وقت تأمین شود.