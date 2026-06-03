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ویژه مراسم سلام سید شهیددباحضور خانوادههای معظم شهدای ساداتِ شهر تهران؛ عصر امروز چهارشنبه در رواق کشور دوست (یادمان مقتل رهبر شهید) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداسیما ؛در آستانه عید غدیر و برگزاری ضیافتِ بزرگِ ولایت، ویژه مراسم سلام سید شهید باحضور خانوادههای معظم شهدای ساداتِ شهر تهران؛ عصر امروز چهارشنبه در رواق کشور دوست (یادمان مقتل رهبر شهید) برگزار میشود.
به گفته مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران ، در این مراسم که از ساعت ۱۸ تا ۲۰ امروز برگزار خواهد شد، خانوادههای محترم شهدای سادات در موقعیت خیابان کشور دوست با راهپیمایی به سمت مقتل رهبر شهید انقلاب اسلامی مراسم باشکوهی را با محور ادای احترام و تبریک عید غدیر به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و رهبر شهیدمان و تجدید عهد با مقام معظم رهبری و آرمانهای انقلاب اسلامی، برگزار خواهند کرد.
فاطمیانپور با بیان اینکه این مراسم با بخشهای متنوع فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد ، افزود : آنچه برای ما اهمیت دارد، این است که عید غدیر تنها یک مناسبت آیینی نباشد، بلکه به فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ولایت، ایثار، شهادت و تکریم خانوادههای شهدا تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد : خانوادههای شهدا پرچمداران صبر، عزت و وفاداری به آرمانها هستند و جامعه ما نیازمند ارتباط هرچه بیشتر با این گنجینههای معنوی است.