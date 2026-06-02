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نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با علمای اهل سنت قشم گفت: حال رهبر معظم انقلاب اسلامی خوب است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل پور نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مدرسه علوم دینی اسماعیلیه روستای گیاهدان قشم گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی به وفاداری و بصیرت مردم هرمزگان و سیستان و بلوچستان باور دارند.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی به ما امر کردند که هرچه سریعتر به استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان سفر کنید و سلام من را به مردم خوب و مؤمن این دو استان برسانید.
وی افزود: ارتباط قلبی رهبر معظم انقلاب با قلبهای مردم هرمزگان و سیستان و بلوچستان بسیار نزدیک است.
نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه دشمن از همبستگی مذاهب اسلامی عصبانی است افزود: در جنگ تحمیلی سوم برخی از مردم شیعه و اهل سنت جزیره قشم در کنار هم به شهادت رسیدند که نشان دهنده عمق بصیرت مردم این جزیره و مردم هرمزگان است.
وی گفت: پس از مدیریت نیروهای مسلح ایران اسلامی بر تنگه هرمز، همه دنیا به اهمیت این آبراه پی برد، آبراهی حیاطی که مردم شیعه و اهل سنت جزیره قشم نقش مهمی در مدیریت آن ایفا میکنند.
وی افزود: وقتی که مردم قشم و هرمزگان در موضوع تأمین امنیت اینگونه پشت نظام اسلامی ایستادند بنابراین میتوانند در عرصه اقتصادی و اجتماعی نیز نقش آفرین باشند.
امام جمعه جزیره قشم نیز گفت: مردم شیعه و اهل سنت جزیره قشم هم در میدان نبرد و هم در خیابان، توطئههای دشمنان را ناکام کردند.
حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی افزود: ما پیش از جنگ تحمیلی سوم و پس از آن هیچ بدی به همسایگانمان نکردیم و توقع داشتیم که آنها نیز به ما بدی نکنند، اما برخی از آنها همسایگان خوبی برای ما نبودند.
امام جمعه اهل سنت جزیره قشم نیز در این دیدار گفت: دشمن در جنگ نظامی شکست خورد و اکنون در جنگ اقتصادی و اجتماعی درحال سرمایهگذاری است.
شیخ عبدالرحیم خطیبی افزود: دشمن شناسی یک دستور قرآنی است و باید توطئههای دشمنان را شناخت و برای مقابله با آن برنامه ریزی کرد.
وی گفت: باید در برابر توطئههای اقتصادی و اجتماعی دشمن جامعه را مقاوم و برای بازسازی اقتصادی کشور تلاش کنیم.
نماینده ویژه رهبر انقلاب در ادامه برنامه های سومین روز سفر به هرمزگان، امشب با فعالان فرهنگی و اجتماعی قشم نیز دیدار خواهد کرد.
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