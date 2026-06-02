به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل پور نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مدرسه علوم دینی اسماعیلیه روستای گیاهدان قشم گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی به وفاداری و بصیرت مردم هرمزگان و سیستان و بلوچستان باور دارند.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی به ما امر کردند که هرچه سریعتر به استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان سفر کنید و سلام من را به مردم خوب و مؤمن این دو استان برسانید.

وی افزود: ارتباط قلبی رهبر معظم انقلاب با قلب‌های مردم هرمزگان و سیستان و بلوچستان بسیار نزدیک است.

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه دشمن از همبستگی مذاهب اسلامی عصبانی است افزود: در جنگ تحمیلی سوم برخی از مردم شیعه و اهل سنت جزیره قشم در کنار هم به شهادت رسیدند که نشان دهنده عمق بصیرت مردم این جزیره و مردم هرمزگان است.

وی گفت: پس از مدیریت نیرو‌های مسلح ایران اسلامی بر تنگه هرمز، همه دنیا به اهمیت این آبراه پی برد، آبراهی حیاطی که مردم شیعه و اهل سنت جزیره قشم نقش مهمی در مدیریت آن ایفا می‌کنند.

وی افزود: وقتی که مردم قشم و هرمزگان در موضوع تأمین امنیت اینگونه پشت نظام اسلامی ایستادند بنابراین می‌توانند در عرصه اقتصادی و اجتماعی نیز نقش آفرین باشند.

امام جمعه جزیره قشم نیز گفت: مردم شیعه و اهل سنت جزیره قشم هم در میدان نبرد و هم در خیابان، توطئه‌های دشمنان را ناکام کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی افزود: ما پیش از جنگ تحمیلی سوم و پس از آن هیچ بدی به همسایگانمان نکردیم و توقع داشتیم که آنها نیز به ما بدی نکنند، اما برخی از آن‌ها همسایگان خوبی برای ما نبودند.

امام جمعه اهل سنت جزیره قشم نیز در این دیدار گفت: دشمن در جنگ نظامی شکست خورد و اکنون در جنگ اقتصادی و اجتماعی درحال سرمایه‌گذاری است.

شیخ عبدالرحیم خطیبی افزود: دشمن شناسی یک دستور قرآنی است و باید توطئه‌های دشمنان را شناخت و برای مقابله با آن برنامه ریزی کرد.

وی گفت: باید در برابر توطئه‌های اقتصادی و اجتماعی دشمن جامعه را مقاوم و برای بازسازی اقتصادی کشور تلاش کنیم.

نماینده ویژه رهبر انقلاب در ادامه برنامه های سومین روز سفر به هرمزگان، امشب با فعالان فرهنگی و اجتماعی قشم نیز دیدار خواهد کرد.

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