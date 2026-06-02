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کتاب «خانواده خوشبخت؛ حرفهای ناب شیخ اسماعیل رمضانی برای رسیدن به یک خانواده خوشبخت» با نگاهی تربیتی و معرفتی به نهاد خانواده، میکوشد به پرسشهای اساسی درباره جایگاه خانواده در زندگی انسان پاسخ دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کتاب «خانواده خوشبخت» بر این باور استوار است که نقطه آغاز بندگی و رشد انسان از خانواده شروع میشود و هیچ عرصهای به اندازه خانواده در تربیت و آزمون انسان نقشآفرین نیست. نویسنده با طرح پرسشهایی همچون «اگر خانواده کماهمیت است، چرا این همه تلاش برای تغییر شکل آن صورت میگیرد؟»، «چرا وفاداری مضحک و بیتعهدی جذاب جلوه داده میشود؟» و «چرا فروپاشی خانواده بیش از خانواده پایدار روایت میشود؟» مخاطب را به تأمل درباره جایگاه این نهاد بنیادین دعوت میکند.
در این کتاب، زندگی مجموعهای از اتفاقات تصادفی معرفی نمیشود، بلکه شبکهای از ابتلائات و آزمونهای الهی دانسته میشود که هر یک در مسیر تربیت انسان قرار دارند. از این منظر، خانواده مهمترین و طولانیترین عرصه امتحان الهی است؛ عرصهای که انسان در آن مسئولیتپذیری، صبر، اختیار و شیوه مواجهه با مشکلات را میآموزد.
«خانواده خوشبخت» در قالب مجموعهای از نکات تلاش میکند مفاهیم تربیتی را با زبانی روان و کاربردی بیان کند. مطالب کتاب از تبیین مفهوم حادثه و جایگاه آن در زندگی آغاز میشود و با بررسی معنای امتحان در روابط خانوادگی، نقش اختیار و مسئولیت فردی و حکمت الهی در شکلگیری مناسبات خانوادگی ادامه مییابد.
این اثر حاصل تدوین و تنظیم مباحث حجتالاسلام شیخ اسماعیل رمضانی است که پس از جلسات متعدد علمی و مباحثههای تخصصی به رشته تحریر درآمده و میکوشد مخاطب را به درکی عمیقتر از خانواده بهعنوان مهمترین بستر تربیت و تعالی انسان برساند.