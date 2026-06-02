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اخبار کوتاه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ از خراسان رضوی را در این خبر ملاحظه میکنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به یمن دهه امامت و ولایت، ۴۰ زوج جوان سبزواری با جهیزیههای اهدایی خیران این شهرستان راهی خانه بخت شدند.
در مراسم اختتامیه طرح جابر آموزش و پرورش خراسان رضوی از طرحهای برگزیده دانش آموزان تجلیل شد.
طرح جابربن حیان یکی از برنامههای پژوهشمحور در نظام اموزشی برای پرورش خلاقیت و مهارت حل مسئله در دانشآموزان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، از مهر و موم ۴۵ واحد صنفی متخلف در حوزه گرانفروشی در یک هفته گذشته خبر داد. همچنین ۵ واحد نانوایی متخلف هم در دوروز اخیر بسته شدند. سامانه تعزیرات ۱۳۵ آی آر آماده دریافت گزارشهای مردمی از رصد بازار است.
دادستان مرکز خراسان رضوی از صدور کیفرخواست برای ۲۲ نفر، شامل ۱۳ مدیر و کارشناسان نظارت بر ساختوساز و ۹ نفر کارچاق کن و تعلیق ۱۳ کارمند در پرونده تخلفات برخی مناطق شهرداری مشهد خبر داد. حسن همتی فر از شهروندان و کارشناسان پاکدست خواست هرگونه ردپای فساد یا موارد مشکوک مشابه را مستقیماً به دفتر ویژه دادستانی گزارش کنند.
مجتمع مهارت آموزی کارکنان وظیفه ارتش در منطقه شمال شرق افتتاح شد. این مرکز با ۱۰ باب کارگاه برای کمک به اشتغال کارکنان وظیفه و خانوادههای آنان در سی رشته فعالیت خود را آغاز کرده است. برای ایجاد این مجتمع آموزشی ۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
فصل جدید برنامه تلویزیونی «حسینیه معلی» با تغییر مکان تصویربرداری به حرم مطهر رضوی در حال تولید است. قرار است این برنامه از ابتدای ماه محرم از شبکه سه سیما به روی آنتن برود. نجم الدین شریعتی مجری این فصل خواهد بود.