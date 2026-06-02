در مراسمی سرهنگ پاسدار محمد برامکی به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان معرفی و از زحمات سرهنگ پاسدار بهزاد بازوند قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در مراسمی با حضور هیئت رئیسه سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان، به پیشنهاد سردار نعمت الله باقری فرمانده سپاه استان لرستان و با حکم فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرهنگ پاسدار محمد برامکی به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان معرفی و از زحمات سرهنگ پاسدار بهزاد بازوند تجلیل به عمل آمد.
فرمانده شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپهبد شهید محمد پاکپور حکم مسئولیت سرهنگ پاسدار محمد برامکی را پیش از جنگ رمضان امضا کرده بود.