زهرا قومی‌کردی، نویسنده و عضو باشگاه ادبی بانوی فرهنگ، با روایت مشاهدات خود از معراج شهدای تهران در روز‌های جنگ اخیر، از تلاش‌های کمتر دیده‌شده کارکنان این مجموعه برای همراهی با خانواده شهدا گفت: احساس مسئولیت برای ثبت واقعیت‌های جنگ، من را به سمت نگارش مجموعه «روایت معراج» سوق داده است.

زهرا قومی کردی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: جنگ برای ما مانند مهمانی ناخوانده وارد زندگی‌هایمان شد. سال‌ها در حوزه نویسندگی فعالیت کرده و بیشتر درباره دفاع مقدس نوشته بودیم، اما هیچ‌گاه تصور نمی‌کردیم خودمان نیز در متن یک جنگ قرار بگیریم.

خانم قومی‌کردی افزود: زمانی که جنگ آغاز شد، با خودم گفتم بیش از ۱۰ سال است که در حوزه نویسندگی فعالیت می‌کنم و امروز باید برای ایرانم بنویسم؛ از اتفاقاتی که رخ می‌دهد و از رنج‌ها و واقعیت‌هایی که مردم با آن مواجه هستند.

این نویسنده افزود: برای ثبت این روایت‌ها، خودم را در موقعیت‌های مختلف قرار دادم تا بتوانم از نزدیک شاهد ماجرا‌ها باشم. نخستین جایی که به آن مراجعه کردم، معراج شهدای تهران بود. در آنجا فرصت پیدا کردم با کارکنان بخش‌های مختلف گفت‌و‌گو کنم و روایت‌های آنان را بشنوم و ثبت کنم.

وی گفت: حاصل این مشاهدات مجموعه‌ای با عنوان «روایت معراج» شد؛ روایت‌هایی از اتفاقات و تلاش‌های شبانه‌روزی افرادی که در معراج شهدا مشغول خدمت بودند. از نیرو‌های بخش شناسایی و تحویل پیکر‌ها گرفته تا افرادی که مسئولیت مدیریت و هماهنگی بخش‌های مختلف را برعهده داشتند.

خانم قومی‌کردی گفت: از لحظه ورود خانواده‌ها تا زمان شناسایی و تحویل پیکر عزیزانشان، بخش‌های مختلفی برای همراهی با آنان فعال هستند. پزشکان شرایط جسمی خانواده‌ها را بررسی می‌کنند و در صورت نیاز خدمات درمانی لازم را ارائه می‌دهند.

وی افزود: برای کودکان نیز فضایی مجزا در نظر گرفته شده است تا از فضای سنگین و تلخ آن محیط دور باشند. متخصصان مشاوره کودک تلاش می‌کنند امنیت روانی کودکان حفظ شود و آنان کمتر در معرض آسیب‌های روحی ناشی از این شرایط قرار گیرند.

این نویسنده در پایان افزود: در کنار این بخش‌ها، روانشناسان نیز به صورت مستمر در کنار خانواده‌ها حضور دارند و تلاش می‌کنند در دشوارترین لحظات زندگی‌شان آنان را همراهی کنند. این صحنه‌ها و فداکاری‌های کمتر دیده‌شده، بخشی از واقعیت‌هایی بود که احساس کردم باید برای ثبت در حافظه تاریخی جامعه روایت شوند.