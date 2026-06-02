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محفل ادبی «خالِ لَبَت»، از ۱۲ تا ۱۵ خردادماه در کتابخانههای عمومی منتخب سراسر ایران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به مناسبت فرارسیدن ایام ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین پانزدهم خرداد، محفل ادبی «خالِ لَبَت» از ۱۲ تا ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵، به همت محافل ادبی نهاد، در کتابخانههای عمومی منتخب سراسر کشور برگزار میشود.
شاعران متعهد و اعضای محافل ادبی کتابخانههای عمومی ایران، در نشستهایی که همزمان با ایام رحلت امام خمینی (ره) به یاد و در فراق ایشان و رهبر شهید انقلاب برگزار میشود، ضمن قرائت اشعار عرفانی امام راحل (ره) و رهبر شهید (ره)، سرودههای خود را با تضمین یا در پاسخ به اشعار امامین بزرگ انقلاب اسلامی میخوانند تا با زبان شعر، یاد و نام آن بزرگواران گرامی بدارند و ارادت خود را به محضر شهیدان ابراز کنند.