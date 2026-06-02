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استاندار خوزستان گفت: با آغاز روند پرداخت مطالبات گندمکاران، ۴۰ درصد از بهای این محصول راهبردی خریداریشده به حساب کشاورزان استان واریز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده بیان کرد: به دنبال تاکیدات رییسجمهور و پیگیریهای وزیر جهاد کشاورزی، سازمان هدفمندسازی یارانهها، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روند پرداخت مطالبات گندمکاران آغاز شده است.
وی با اشاره به حجم خرید انجامشده گفت: تاکنون یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است، از کشاورزانی که با تحویل بهموقع محصول خود، در این امر مبارک سهیم بودند و با صبوری و شکیبایی در انتظار آغاز روند پرداختها ماندند، صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم.
استاندار خوزستان تصریح کرد: از امروز فرآیند پرداختها عملیاتی شده و ۴۰ درصد از بهای گندمهای دریافتی به حساب کشاورزان واریز شده است.
موالی زاده ادامه داد: این روند تا تسویه کامل مطالبات ادامه خواهد داشت و ما نیز بهطور مرتب پیگیر خواهیم بود تا تمام مبلغ مربوط به خرید تضمینی گندم بهصورت کامل به کشاورزان پرداخت شود.
وی خطاب به کشاورزانی که هنوز محصول خود را تحویل ندادهاند، اظهار کرد: از کشاورزانی که گندمی در اختیار دارند، تقاضا دارم محصول خود را به مراکز خرید گندم تحویل دهند و اطمینان داشته باشند که بهای آن بهطور کامل و در ادامه همین روند پرداخت خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، با اشاره به تسهیل دسترسی کشاورزان خوزستانی به اعتبارات بانکی در طرح گندم، اعلام کرد: گندم در امنیت غذایی استان و کشور جایگاه ویژهای دارد و تلاش مضاعف برای افزایش بهرهوری و کیفیت تولید این محصول راهبردی الزامی است.