به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ فرآیند ثبت‌نام در طرح مشارکت در تولید ایران‌خودرو که از شنبه هفته جاری آغاز شده به‌صورت ۲۴ ساعته در حال انجام است و متقاضیان می‌توانند بدون محدودیت زمانی نسبت به انتخاب محصول و تکمیل ثبت‌نام اقدام کنند.

متقاضیان همه طرح‌ها شامل متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان جایگزینی خودرو‌های فرسوده می‌توانند تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۴ خرداد در همه ساعات شبانه‌روز با مراجعه به سامانه فروش ایران‌خودرو نسبت به انتخاب محصول و تکمیل فرآیند ثبت‌نام اقدام کنند.

برخلاف برخی شایعات که پس از روز‌های نخست ثبت‌نام شکل گرفته، هنوز امکان انتخاب در بخش قابل توجهی از محصولات و موعد‌های تحویل وجود دارد و متقاضیان فرصت دارند با بررسی دقیق‌تر شرایط، گزینه متناسب با نیاز خود را انتخاب کنند.

ثبت‌نام ایران‌خودرو هم‌اکنون از طریق سایت ikco.ir ادامه دارد.