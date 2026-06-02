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ثبتنام در طرح مشارکت در تولید ایرانخودرو که از شنبه هفته جاری آغاز شده بهصورت ۲۴ ساعته در حال انجام است.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ فرآیند ثبتنام در طرح مشارکت در تولید ایرانخودرو که از شنبه هفته جاری آغاز شده بهصورت ۲۴ ساعته در حال انجام است و متقاضیان میتوانند بدون محدودیت زمانی نسبت به انتخاب محصول و تکمیل ثبتنام اقدام کنند.
متقاضیان همه طرحها شامل متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان جایگزینی خودروهای فرسوده میتوانند تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۴ خرداد در همه ساعات شبانهروز با مراجعه به سامانه فروش ایرانخودرو نسبت به انتخاب محصول و تکمیل فرآیند ثبتنام اقدام کنند.
برخلاف برخی شایعات که پس از روزهای نخست ثبتنام شکل گرفته، هنوز امکان انتخاب در بخش قابل توجهی از محصولات و موعدهای تحویل وجود دارد و متقاضیان فرصت دارند با بررسی دقیقتر شرایط، گزینه متناسب با نیاز خود را انتخاب کنند.
ثبتنام ایرانخودرو هماکنون از طریق سایت ikco.ir ادامه دارد.