\n\u00a0\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c\u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0648\u0627\u0644\u06cc\u0628\u0627\u0644 \u0633\u0627\u062d\u0644\u06cc \u0648 \u06a9\u0645\u067e \u0648\u0631\u0632\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0627\u062d\u0644\u06cc \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0648\u0627\u0644\u06cc\u0628\u0627\u0644 \u0633\u0627\u062d\u0644\u06cc \u062c\u0627\u0645 \u063a\u062f\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0631\u06a9 \u06a9\u0648\u062b\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0622\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0628\u062e\u0634 \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u06f3 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0633\u0627\u062d\u062a \u06f6 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0645\u062a\u0631 \u0645\u0631\u0628\u0639 \u0628\u0627 \u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631 \u06f3\u06f0\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u0647 \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u06f3 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0631\u06a9 \u06a9\u0648\u062b\u0631 \u0634\u0647\u0631\u06a9 \u0633\u0641\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f.