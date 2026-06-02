پکیج حرارتی دیواری، محصولاتی که با فکر و هنر و خلاقیت در یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی یزد تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این محصولات تا چند سال پیش از یکی از کشور‌های اروپایی وارد می‌شد، اما این صنعت هم اکنون با عزم و اراده متخصصان یزدی، بومی سازی شده و در یزد تولید می‌شود.

مهمتر اینکه بخش عمده قطعات و تجهیزات مورد نیاز این صنعت نیز هم اکنون به دست متخصصان این واحد طراحی و تولید می‌شود.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این محصولات تولیدی اینست که مصرف انرژی کمی دارند که از قابلیت تنظیم و برنامه ریزی روزانه یعنی هر زمانی که نیاز نباشد روشن نمی‌شوند، نشات می‌گیرد.

این محصولات بسیار کم صدا بوده و از آب گرم یکنواخت برخوردار هستند. این واحد تولیدی همه استاندارد‌های ملی و بین المللی لازم را نیز دریافت کرده و محصولاتی با کیفیت را روانه بازار‌های کشورمان کرده است.

ظرفیت تولید انواع پکیج‌های حرارتی در این واحد سالانه ۲۵ هزار دستگاه است و هم اکنون حدود ۷۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در یزد و دیگر استان‌ها با این واحد صنعتی در ارتباط هستند.

علاوه بر تولید پکیج‌های دیواری در این واحد صنعتی، این واحد ظرفیت تولید سالانه ۴۵ هزار دستگاه تصفیه آب را داراست.