به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ،اردوی تیم استقامت جوانان به منظور انجام تست‌های تخصصی، در تاریخ ۱۶ الی ۱۸ خردادماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.

اسامی نفرات حاضر در این اردو به شرح زیر است:

علی جهانبانیان – آذربایجان شرقی

علی‌اصغر لطفی – آذربایجان شرقی

علی‌اکبر لطفی – آذربایجان شرقی

امیرپویان کنشلو – البرز

محمدطا‌ها جعفری – البرز

حسام حیدری – خراسان جنوبی

سپهر نجابت – فارس

امیرعلی زینلی – فارس

مهرزاد ستوده‌نیا – کرمان

ابوالفضل دژوان – گلستان

ارشک فرزاد – لرستان

علیرضا حقی مربی، حسن شریف‌زاده سرپرست، احسان سلیمانیان آنالیزور و سعید مبارکی مکانسین، اعضای کادر فنی این اردو را تشکیل می‌دهند.