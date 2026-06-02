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روند پرداخت بخشی از مطالبات کشاورزان گندمکار، ظرف ۲۴ ساعت آینده از طریق بانک کشاورزی آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ زمان پرداخت مطالبات گندمکاران مشخص شد.
به گفته رئیس سازمان هدفمندسازی یارانهها ظرف ۲۴ ساعت آینده پرداخت بخشی از مطالبات کشاورزان گندم کار آغاز خواهد شد.
گندمکاران مطالبات خود را فقط از طریق بانک کشاورزی دریافت میکنند.
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در نشست پدافند غیرعامل کمیجان بر تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و سوخت تاکید و راهکارهای پیشگیری از آن بررسی شد.
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با حضور جمعی از ائمه جمعه و مدارس، روحانیون، نخبگان و کارشناسان حراست دستگاههای اجرایی شهرستان شازند نشست تخصصی جهاد تبیین و بصیرت افزایی برگزار شد.
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با هدف خدمترسانی و رفع مشکلات مردم میز خدمت مسئولان دستگاههای اجرایی شهرستان کمیجان در اجتماعات شبانه برگزار میشود.
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با اعلام روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان ساکنین مناطق رودکی و خیابان حافظ کوی رضوی شهر اراک با هدف بهسازی و ارتقای زیرساختهای شبکه آبرسانی فردا چهارشنبه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ با افت فشار و یا قطعی موقت آب مواجه میشوند.
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