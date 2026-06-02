ازابتدای سال جاری تا کنون، بیش از ۳هزاردستگاه ناوگان ترانزیتی حامل ۵۱هزار و ۶۹۱ تن کالا از پایانه مرزی رازی تردد کرده اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر پایانه مرزی رازی از افزایش قابل توجه تردد مسافران، ناوگان حمل‌ونقل و رشد بی‌سابقه صادرات از این پایانه مرزی خبر داد.

اصغر کاظمی گفت: پایانه مرزی رازی به عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ارتباطی ایران و ترکیه، نقش مؤثری در توسعه مبادلات تجاری، ترانزیت و جابه‌جایی مسافران ایفا می‌کند.

وی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۹۲ هزار و ۷۶۰ نفر مسافر، و همچنین ۲۰ هزار و ۸۴۵ دستگاه انواع سواری، ون و مینی‌بوس و ۱۲ هزار و ۴۶۶ دستگاه ناوگان عمومی از پایانه مرزی رازی عبور کرده‌اند.

مدیر پایانه مرزی با اشاره به رونق فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی در این پایانه افزود: در این مدت ۳ هزار و ۲۶۰ دستگاه ناوگان ترانزیتی به همراه ۵۱ هزار و ۶۹۱ تن کالا از پایانه مرزی رازی تردد کرده‌اند که نشان‌دهنده افزایش ظرفیت و نقش‌آفرینی این پایانه مرزی در زنجیره تجارت منطقه‌ای است.

کاظمی با بیان اینکه صادرات از پایانه مرزی رازی روندی صعودی و کم‌سابقه را تجربه می‌کند، تصریح کرد: میزان صادرات از این پایانه مرزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته و در سال ۱۴۰۴ نیز در مقایسه با سال ۱۴۰۳، بیش از ۳۰۰ درصد رشد صادراتی ثبت شده است که بیانگر افزایش تقاضا برای استفاده از این مسیر و توسعه مبادلات تجاری با کشور ترکیه و بازارهای اروپایی است.

وی در ادامه سخنان خود افزود: پایانه مرزی رازی طی سال‌های اخیر به یکی از مسیرهای مهم صادراتی و ترانزیتی شمال‌غرب کشور تبدیل شده است.

مدیر پایانه مرزی رازی در ادامه به برنامه‌های توسعه‌ای این پایانه مرزی اشاره کرد و گفت: در راستای ارتقای خدمات‌رسانی و افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، اقدامات مربوط به طرح جامع پایانه مرزی رازی پس از تصویب در شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور، وارد مرحله پیمان‌سپاری برای اجرا شده است.

کاظمی اعلام کرد: همچنین ساماندهی و توسعه پایانه‌های مرزی استان از جمله رازی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: برای اجرای ایست اختیاری پایانه مرزی رازی نیز زمینی به وسعت ۹.۲ هکتار تملک و تصرف شده و مقدمات اجرایی این پروژه فراهم شده است؛ پروژه‌ای که با هدف کاهش توقف ناوگان در محدوده مرز، مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور برنامه‌ریزی شده است.

مدیر پایانه مرزی گفت: موضوع ایجاد ایست اختیاری و توسعه فضاهای پشتیبان این پایانه پیش‌تر نیز در طرح جامع مرز رازی مورد تأکید قرار گرفته بود.

کاظمی همچنین به طرح های راهسازی منتهی به این مرز اشاره کرد و گفت: عملیات تعریض و ارتقای محور خوی – قطور – رازی در مقایسه با یک سال گذشته با سرعت بیشتری در حال اجراست و نقش مهمی در افزایش ایمنی و تسهیل دسترسی به پایانه مرزی رازی خواهد داشت.

وی ادامه داد: در این مسیر دو تقاطع غیرهمسطح مرتبط با راه‌آهن پیش‌بینی شده که یکی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده و تقاطع دوم نیز در حال اجراست و با تکمیل آن، بخش مهمی از گره‌های ترافیکی و نقاط حادثه‌خیز این محور برطرف خواهد شد.

مدیر پایانه مرزی رازی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های پایانه مرزی، تکمیل طرح‌های عمرانی، افزایش ظرفیت پذیرش مسافر و ناوگان و تسهیل فرآیندهای تجاری از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اجرای این پایانه است و با بهره‌برداری از پروژه‌های پیش‌بینی شده، پایانه مرزی رازی بیش از پیش جایگاه خود را در مبادلات بین‌المللی و کریدورهای ترانزیتی منطقه تثبیت خواهد کرد.