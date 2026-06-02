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برای مشخص شدن ترکیب تیمهای ملی مردان و زنان جهت اعزام به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، رقابتهای انتخابی را با حضور برترین ها برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مهشید اشتری، ملیپوش باتجربه تنیس روی میز خراسان رضوی، برای کسب سهمیه حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ باید در رقابتهای انتخابی تیم ملی بانوان به میدان برود.
در بخش بانوان، قرار است ترکیب نهایی تیم ملی بدون انتخاب انتصابی و صرفاً بر اساس نتایج رقابتهای انتخابی مشخص شود. این مسابقات با حضور ۱۶ بازیکن شامل چهار نفر برتر رنکینگ و ۱۲ نفر از رقابتهای دسته برتر برگزار میشود و در نهایت دو بازیکن جواز حضور در ترکیب تیم ملی زنان ایران برای بازیهای آسیایی را به دست خواهند آورد.
در میان نفرات حاضر، مهشید اشتری، ورزشکار باتجربه و پرافتخار مشهدی، یکی از گزینههای جدی برای رسیدن به پیراهن تیم ملی است. اشتری که سابقه حضور در میادین ملی و بینالمللی را در کارنامه دارد، در این رقابتها برای کسب یکی از دو سهمیه تیم ملی بانوان تلاش خواهد کرد.
در این مرحله، ندا شهسواری، الینا رحیمی، ستایش ایلوخانی، هلیا اصغری، زینب شمس، کیمیا رستمی، پریناز حاجیپور، فاطمه یاری، صبا سراجی، الینا منصف، ملیکا کرمی، ملیکا عباسی، فاطمه جمالیفر، عفت رنجبر، الینا ابراهیمی و مهشید اشتری برای حضور در ترکیب نهایی تیم ملی رقابت میکنند.
ندا شهسواری که نفر اول رنکینگ جهانی زنان ایران به شمار میرود نیز همانند سایر بازیکنان باید در رقابتهای انتخابی شرکت کند. همچنین شیما صفایی به دلیل مسائل شخصی شرایط حضور در این مسابقات را ندارد زمان دقیق برگزاری رقابتهای انتخابی تیم ملی تنیس روی میز بانوان هنوز نهایی نشده است.
گفتنی است مهشید اشتری و یکتا ادیبیان، دو پینگپنگباز مشهدی، در روزهای گذشته با پیراهن تیم شهید رئیسی موفق شدند عنوان نایبقهرمانی لیگ برتر تنیس روی میز بانوان کشور را کسب کنند.