سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: با توجه به پیگیری‌های گسترده پیش‌بینی می‌کنیم روادید اعضای تیم ملی، امشب یا صبح فردا صادر شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرمهدی علوی درباره آخرین وضعیت صدور روادید کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به مکزیک، اظهار کرد: با توجه به توضیحات ارائه شده از سوی ریاست فدراسیون فوتبال و پیگیری‌های گسترده‌ای که در بخش‌های پشتیبانی، مدیریتی و امور بین‌الملل در حال انجام است، پیش‌بینی می‌کنیم روادید اعضای تیم ملی امشب یا نهایتا صبح فردا صادر شود.

وی افزود: انگیزه و روحیه کادر فنی و بازیکنان تیم ملی برای حضور در جام جهانی در بالاترین سطح قرار دارد و ملی‌پوشان از آمادگی مطلوبی برخوردار هستند. امروز (سه‌شنبه) مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، گفت‌و‌گو‌های مفصلی با امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی انجام داد و آخرین وضعیت تیم‌ملی مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت تامین منابع مالی مورد نیاز که با تاکید رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان در دستور کار قرار دارد، مهدی تاج در تهران حضور دارد و پیگیر این موضوعات است.

علوی همچنین با اشاره به انتقاداتی که از فهرست تیم ملی برای جام‌جهانی می‌شود، گفت: در فهرست نهایی تیم ملی، امیرمحمد رازاق‌نیا متولد سال ۱۳۸۵ حضور دارد که جوان‌ترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران در ادوار مختلف جام‌جهانی محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال که پیش‌تر به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها از همراهی تیم ملی در سفر به آمریکا انصراف داده بودند، در سفر به مکزیک نیز تیم ملی را همراهی نخواهند کرد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در پایان اعلام کرد: کاروان تیم ملی فوتبال ایران، صبح روز شنبه ۱۶ خرداد راهی شهر تیخوانا در مکزیک خواهد شد.