باحضور در بیمارستان خاتم الانبیا؛
عیادت از ۲ جانباز و یک پدر شهید
مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، باحضور در بیمارستان خاتمالانبیا، از جانباز سرافراز نخاعی، ذوالفقاری عیادت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رضایی، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، باحضور در بیمارستان خاتمالانبیا، از جانباز سرافراز نخاعی، ذوالفقاری عیادت کرد.
در این دیدار، مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ ضمن جویا شدن از آخرین وضعیت جسمانی و روند درمانی این جانباز گرانقدر، با تیم پزشکی معالج وی نیز گفتوگو کرد.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ باحضور در بخشهای دیگر بیمارستان، از پدر بزرگوار شهید محمد مهدی دباغی و جانباز سید کمال آقامیری نیز عیادت کرد و ضمن گفتوگو با آنان، از نزدیک در جریان وضعیت درمانی این عزیزان قرار گرفت.