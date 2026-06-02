با حضور خادمان رضوی و عتبات عالیات، پرچم آستان مقدس علوی، همزمان با ۲۰ شهر کشور در اراک به اهتزار درآمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با حضور خادمان رضوی و عتبات عالیات، پرچم آستان مقدس علوی، همزمان با ۲۰ شهر کشور در در پارک ملت اراک به اهتزار درآمد.

دبیر اجرایی بنیاد غدیر اراک با اشاره به اینکه در آستانه عید سعید غدیر برنامه‌های متعددی در سطح شهر درنظر گرفته شده گفت: موکب‌ها و غرفه‌های فرهنگی و هنری در حسینه ایران، میدان شهدای اراک برپا شدند و با ارائه خدماتی همچون اطعام علوی، توزیع نذورات و اجرای برنامه‌های فرهنگی پذیرای مردم هستند.

سید احمد حسینی با اشاره به برگزاری مهمانی متمرکز در میدان اصلی شهرستان‌ها گفت: ۱۱۰ موکب در روز عید غدیر، ۱۱۰ مسجد برای اطعام و ۱۱۰ دیگ غذا هم در ۴ نقطه شهر اراک در روز عید غدیر برپا خواهند شد و موکب‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۳ شب پذیرای مردم هستند.